Уряд має за три місяці визначитися з межами громад - опубліковано закон

Закон, що набуває чинності 14 травня, уповноважив КМУ визначати адмінцентри і території громад на основі перспективних планів і підготувати законопроекти щодо районів, вказали у Мінрегіоні.

"Закон внормовує питання визначення адміністративних центрів територіальних громад та затвердження територій територіальних громад. Тепер і до прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій, це здійснюватиме Кабінет міністрів України на основі затверджених перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей", - роз'яснили у міністерстві.

Внормовано, що у 2020 році перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад, території яких затверджені Кабміном, проводяться одночасно з черговими місцевими виборами 2020 року. Визначено, що ЦВК повинна забезпечити формування виборчих округів та проведення місцевих виборів на основі територій територіальних громад, визначених Кабміном, додали у Мінрегіоні.

"У законі сказано, що у тримісячний строк з дня набрання чинності цим законом, Кабінет міністрів має підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про ліквідацію та утворення районів", - повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, у грудні Президент підписав закон щодо перспективних планів формування територій громад.