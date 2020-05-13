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Правительство за три месяца должно определиться с границами общин - опубликован закон

Киев • УНН

 • 11752 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Официальная парламентская газета "Голос Украины" от 13 мая опубликовала закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных общин" (№ 562-IX), передает УНН.

Правительство за три месяца должно определиться с границами общин - опубликован закон

Закон, который вступает в силу 14 мая, уполномочил КМУ определять админцентры и территории общин на основе перспективных планов и подготовить законопроекты по районам, указали в Минрегионе.

"Закон нормирует вопрос определения административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин. Теперь и до принятия закона об административно-территориальном устройстве, это будет осуществлять Кабинет министров Украины на основе утвержденных перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей", - разъяснили в министерстве.

Нормировано, что в 2020 году первые местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских глав территориальных общин, территории которых утверждены Кабмином, будут проводятся одновременно с очередными местными выборами 2020 года. Определено, что ЦИК должна обеспечить формирование избирательных округов и проведение местных выборов на основе территорий территориальных общин, определенных Кабмином, добавили в Минрегионе.

"В законе сказано, что в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона, Кабинет министров должен подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о ликвидации и образовании районов", - сообщили в министерстве.

Напомним, в декабре Президент подписал закон о перспективных планах формирования территорий общин.

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