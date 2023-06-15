Уряд Хорватії визнав Голодомор геноцидом українського народу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Уряд Хорватії на сьогоднішньому засіданні підтримав ініціативу хорватського парламенту про визнання Голодомору геноцидом українського народу, передає УНН із посиланням на Nova.
Цитата
«Ми підтримуємо ініціативу хорватського парламенту», – сказав прем’єр-міністр Андрей Пленкович під час відкритої частини засідання уряду.
Додамо
Державний секретар у Міністерстві закордонних справ Зденко Лучіч заявив, що «запропонованою декларацією хорватський парламент визнає Голодомор – вимушений голод, який був навмисно організований комуністичним сталінським режимом в Україні в період 1932-1933 років – як злочин геноциду проти українського народу».
Підраховано, що від чотирьох до шести мільйонів українців загинуло під час Голодомору (Голодомору) 1932/1933 років або великого голоду, нібито спричиненого радянською владою. Голодомор визнали геноцидом понад 20 країн світу та Європарламент.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор геноцидом українського народу