Правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинского народа

Цитата

«Мы поддерживаем инициативу хорватского парламента», – сказал премьер-министр Андрей Пленкович во время открытой части заседания правительства.

Добавим

Государственный секретарь в Министерстве иностранных дел Зденко Лучич заявил, что «предложенной декларацией хорватский парламент признает Голодомор – вынужденный голод, который был преднамеренно организован коммунистическим сталинским режимом в Украине в период 1932-1933 годов – как преступление геноцида против украинского народа».

Подсчитано, что от четырех до шести миллионов украинцев погибло во время Голодомора (Голодомора) 1932/1933 годов или большого голода, якобы вызванного советской властью. Голодомор признали геноцидом более 20 стран мира и Европарламент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Палата депутатов Люксембурга признала Голодомор геноцидом украинского народа