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Правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинского народа

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Правительство Хорватии на сегодняшнем заседании поддержало инициативу хорватского парламента о признании Голодомора геноцидом украинского народа, передает УНН со ссылкой на Nova.

Правительство Хорватии признало Голодомор геноцидом украинского народа

Цитата

«Мы поддерживаем инициативу хорватского парламента», – сказал премьер-министр Андрей Пленкович во время открытой части заседания правительства.

Добавим

Государственный секретарь в Министерстве иностранных дел Зденко Лучич заявил, что «предложенной декларацией хорватский парламент признает Голодомор – вынужденный голод, который был преднамеренно организован коммунистическим сталинским режимом в Украине в период 1932-1933 годов – как преступление геноцида против украинского народа».

Подсчитано, что от четырех до шести миллионов украинцев погибло во время Голодомора (Голодомора) 1932/1933 годов или большого голода, якобы вызванного советской властью. Голодомор признали геноцидом более 20 стран мира и Европарламент.

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