Уряд Ірландії рекомендував посадовцям видалити TikTok з робочих гаджетів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Ірландський уряд надав рекомендації посадовцям, в яких пропонується видаляти TikTok з робочих пристроїв, передає УНН з посиланням на Reuters.
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У п'ятницю державний орган, відповідальний за консультування ірландського уряду з питань кібербезпеки, рекомендував співробітникам урядових департаментів і державних установ не використовувати китайський відеододаток TikTok на офіційних пристроях.
Нагадаємо, що низка західних країн, включаючи Великобританію, США та інші країни-члени Європейського Союзу, заборонили використання TikTok на пристроях посадовців з міркувань безпеки. Дві найбільші політичні інституції ЄС також заборонили додаток минулого місяця.
TikTok, який належить китайській компанії ByteDance, перебуває під пильною увагою урядів і регуляторів через побоювання, що уряд Китаю може використовувати додаток для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.
Голова Національного центру кібербезпеки Ірландії заявив, що TikTok знаходиться на "дуже високому рівні, якщо не на найвищому, з точки зору обсягу даних користувачів, які він збирає", і що це створює ризик, враховуючи характер китайського законодавства щодо збору розвідувальної інформації.
"Якщо ризик існує в такому контексті, то це ставить нас у ситуацію, коли логічним аргументом є те, що ми повинні застосувати розумний підхід, заснований на оцінці ризиків, і гарантувати, що урядові дані не можуть бути скомпрометовані таким чином", - сказав директор Національного центру з комп'ютерного захисту (NCSC) Річард Браун.
У NCSC додали, що немає жодних причин, чому політики не можуть використовувати додаток на своїх приватних пристроях. А також, що він може використовуватися на офіційних пристроях у виняткових випадках, коли є ділова необхідність, наприклад, його може використовувати пресслужба.
Нагадаємо
У Сполучених Штатах законодавці штату Монтана ухвалили закон про заборону роботи мобільного додатку TikTok.