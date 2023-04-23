Уряд Ірландії рекомендував посадовцям видалити TikTok з робочих гаджетів

ukru
Ексклюзив
15:02 • 10941 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 39909 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 82531 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 206706 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 157753 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 160024 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 243998 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453328 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344965 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356990 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 181337 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 153505 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 126428 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 115031 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 75667 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 206704 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 243998 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 487700 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 623717 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 649563 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 32912 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 41418 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 115031 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 153505 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 181337 перегляди
Актуальне
Уряд Ірландії рекомендував посадовцям видалити TikTok з робочих гаджетів

Уряд Ірландії рекомендував посадовцям видалити TikTok з робочих гаджетів

Київ • УНН

 • 764377 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Ірландський уряд надав рекомендації посадовцям, в яких пропонується видаляти TikTok з робочих пристроїв, передає УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

У п'ятницю державний орган, відповідальний за консультування ірландського уряду з питань кібербезпеки, рекомендував співробітникам урядових департаментів і державних установ не використовувати китайський відеододаток TikTok на офіційних пристроях.

Нагадаємо, що низка західних країн, включаючи Великобританію, США та інші країни-члени Європейського Союзу, заборонили використання TikTok на пристроях посадовців з міркувань безпеки. Дві найбільші політичні інституції ЄС також заборонили додаток минулого місяця.

TikTok, який належить китайській компанії ByteDance, перебуває під пильною увагою урядів і регуляторів через побоювання, що уряд Китаю може використовувати додаток для збору даних користувачів або просування своїх інтересів.

Голова Національного центру кібербезпеки Ірландії заявив, що TikTok знаходиться на "дуже високому рівні, якщо не на найвищому, з точки зору обсягу даних користувачів, які він збирає", і що це створює ризик, враховуючи характер китайського законодавства щодо збору розвідувальної інформації.

"Якщо ризик існує в такому контексті, то це ставить нас у ситуацію, коли логічним аргументом є те, що ми повинні застосувати розумний підхід, заснований на оцінці ризиків, і гарантувати, що урядові дані не можуть бути скомпрометовані таким чином", - сказав директор Національного центру з комп'ютерного захисту (NCSC) Річард Браун.

У NCSC додали, що немає жодних причин, чому політики не можуть використовувати додаток на своїх приватних пристроях. А також, що він може використовуватися на офіційних пристроях у виняткових випадках, коли є ділова необхідність, наприклад, його може використовувати пресслужба.

Нагадаємо

У Сполучених Штатах законодавці штату Монтана ухвалили закон про заборону роботи мобільного додатку TikTok.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
Bitcoin
$83,479.50
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,156.79
Ethereum
$1,840.52