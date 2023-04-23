Правительство Ирландии рекомендовало чиновникам удалить TikTok с рабочих гаджетов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Ирландское правительство предоставило рекомендации чиновникам, в которых предлагается удалять TikTok с рабочих устройств, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
В пятницу государственный орган, ответственный за консультирование ирландского правительства по вопросам кибербезопасности, рекомендовал сотрудникам правительственных департаментов и государственных учреждений не использовать китайское видеоприложение TikTok на официальных устройствах.
Напомним, что ряд западных стран, включая Великобританию, США и другие страны-члены Европейского Союза, запретили использование TikTok на устройствах чиновников из соображений безопасности. Две крупнейшие политические институты ЕС также запретили приложение в прошлом месяце.
TikTok, принадлежащий китайской компании ByteDance, находится под пристальным вниманием правительств и регуляторов из-за опасений, что правительство Китая может использовать приложение для сбора данных пользователей или продвижения своих интересов.
Глава Национального центра кибербезопасности Ирландии заявил, что TikTok находится на "очень высоком уровне, если не на самом высоком, с точки зрения объема данных пользователей, которые он собирает", и что это создает риск, учитывая характер китайского законодательства в отношении сбора разведывательной информации.
"Если риск существует в таком контексте, то это ставит нас в ситуацию, когда логичным аргументом является то, что мы должны применить разумный подход, основанный на оценке рисков, и гарантировать, что правительственные данные не могут быть скомпрометированы таким образом", - сказал директор Национального центра по компьютерной защите (NCSC) Ричард Браун.
В NCSC добавили, что нет никаких причин, почему политики не могут использовать приложение на своих частных устройствах. А также, что оно может использоваться на официальных устройствах в исключительных случаях, когда есть деловая необходимость, например, его может использовать пресс-служба.
Напомним
В Соединенных Штатах законодатели штата Монтана приняли закон о запрете работы мобильного приложения TikTok.