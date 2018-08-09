Уряд Індонезії назвав кількість жертв землетрусу: більше 300 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Міністр оборони Індонезії Віранто заявив, що кількість загиблих у результаті землетрусу, який стався на індонезійському острові Ломбок у неділю, досягла 319. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
Таке оголошення він зробив після міжвідомчої наради, яка була скликана для вирішення питання абсолютно різних даних про загиблих від різних відомств.
Раніше рятувальники повідомили, що кількість загиблих в результаті землетрусу становила 227 осіб.
На індонезійському острові Ломбок в четвер, 9 серпня, стався ще один землетрус - третій за останній час.
Індонезійське агентство з метеорології, кліматології і геофізики раніше повідомило, що після землетрусу в неділю було зареєстровано понад 120 підземних поштовхів.