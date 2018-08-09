Правительство Индонезии назвало число жертв землетрясения: больше 300
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Министр обороны Индонезии Виранто заявил, что число погибших в результате землетрясения, которое произошло на индонезийском острове Ломбок в воскресенье, достигло 319. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.
Такое объявление он сделал после межведомственного совещания, которое было созвано для решения вопроса совершенно разных данных о погибших от различных ведомств.
Ранее спасатели сообщили, что число погибших в результате землетрясения, составляло 227 человек.
На индонезийском острове Ломбок в четверг, 9 августа, произошло еще одно землетрясение - третье за последнее время.
Индонезийское агентство по метеорологии, климатологии и геофизике ранее сообщило, что после землетрясения в воскресенье было зарегистрировано более 120 подземных толчков.