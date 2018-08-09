Правительство Индонезии назвало число жертв землетрясения: больше 300

Такое объявление он сделал после межведомственного совещания, которое было созвано для решения вопроса совершенно разных данных о погибших от различных ведомств.

Ранее спасатели сообщили, что число погибших в результате землетрясения, составляло 227 человек.

На индонезийском острове Ломбок в четверг, 9 августа, произошло еще одно землетрясение - третье за последнее время.

Индонезийское агентство по метеорологии, климатологии и геофизике ранее сообщило, что после землетрясения в воскресенье было зарегистрировано более 120 подземных толчков.