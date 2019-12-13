Уряд і "слуги народу" збирають пресмарафон про ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Представники уряду, депутати фракції "Слуга народу" та з профільного комітету збирають пресмарафон про ринок землі на понеділок, 16 грудня. Про це УНН повідомили в пресслужбі уряду.
"На марафоні представники уряду, депутати фракції політичної партії "Слуга народу", комітету з питань аграрної політики та земельних відносин ВРУ озвучать фінальне бачення земельної реформи в Україні", - вказали у Кабміні.
Розкажуть, як очікується, про запропоновану підтримку малих та середніх фермерів, граничну концентрацію землі, зміни в орендних відносинах, реформування Держгеокадастру, продовження земельної децентралізації, передачу земель у розпорядження ОТГ та інше.
Збирають тригодинний пресмарафон у клубі Кабінету міністрів України.
Раніше народні депутати України, при заблокованій трибуні й крики “Ганьба!”, ухвалили в першому читанні законопроект 2178-10 щодо запровадження ринку землі.
Нагадаємо, до комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики надійшло 4 500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.
Одним із проблемних питань є дозвіл іноземцям купувати землю. Президент Володимир Зеленський відзначив, що його вирішуватимуть на референдумі українці. У СН вказали, що референдуму щодо ринку землі варто очікувати в січні-лютому 2020 року.