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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Уряд ФРН не погодився на пропозицію Путіна щодо відновлення Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Влада Німеччини не згодна обговорювати питання допомоги у відновленні Сирії без вирішення політичної кризи в країні. Раніше президент Росії Володимир Путін закликав Європу допомогти у відновленні Сирії. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Уряд ФРН не погодився на пропозицію Путіна щодо відновлення Сирії

Згідно заяви речника уряду ФРН Штефена Зайберта, Берлін вважає передчасним обговорення питання допомоги у відновлені Сирії без досягнення політичного перемир’я в країні.

Він повідомив, що: “Для федерального уряду неочевидна необхідність вже зараз займатися питанням подальшого необхідного відновлення (Сирії)”. До того ж, Зайберт наголосив, що сирійській провінції Ідліб загрожує “гуманітарна катастрофа”.

Як повідомляв УНН, Трамп довів до відома Путіна, що США залишаться в Сирії до повного розгрому ІД.

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