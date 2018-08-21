Правительство ФРГ не согласилось на предложение Путина по восстановлению Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Власти Германии не согласны обсуждать вопрос помощи в восстановлении Сирии без решения политического кризиса в стране. Ранее президент России Владимир Путин призвал Европу помочь в восстановлении Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Согласно заявлению представителя правительства ФРГ Штефена Зайберта, Берлин считает преждевременным обсуждение вопроса помощи в восстановлении Сирии без достижения политического перемирия в стране.
Он сообщил, что: “Для федерального правительства неочевидна необходимость уже сейчас заниматься вопросом дальнейшего необходимого восстановления (Сирии)”. К тому же, Зайберт отметил, что сирийской провинции Идлиб грозит “гуманитарная катастрофа”.
Как сообщал УНН, Трамп поставил в известность Путина, что США останутся в Сирии до полного разгрома ИД.