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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правительство ФРГ не согласилось на предложение Путина по восстановлению Сирии

Киев • УНН

 • 7533 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Власти Германии не согласны обсуждать вопрос помощи в восстановлении Сирии без решения политического кризиса в стране. Ранее президент России Владимир Путин призвал Европу помочь в восстановлении Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Правительство ФРГ не согласилось на предложение Путина по восстановлению Сирии

Согласно заявлению представителя правительства ФРГ Штефена Зайберта, Берлин считает преждевременным обсуждение вопроса помощи в восстановлении Сирии без достижения политического перемирия в стране.

Он сообщил, что: “Для федерального правительства неочевидна необходимость уже сейчас заниматься вопросом дальнейшего необходимого восстановления (Сирии)”. К тому же, Зайберт отметил, что сирийской провинции Идлиб грозит “гуманитарная катастрофа”.

Как сообщал УНН, Трамп поставил в известность Путина, что США останутся в Сирии до полного разгрома ИД.

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