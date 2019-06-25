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Уряд дозволив сільрадам відшкодовувати збитки власникам землі

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Уряд вніс зміни до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам, дозволивши робити це також і селищним та сільським радам. Текст відповідної постанови №522 був оприлюднений на Урядовому порталі, передає УНН.

Уряд дозволив сільрадам відшкодовувати збитки власникам землі

За даними прес-служби Кабміну, уряд вніс зміни до Порядку визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам з метою посилення матеріальної спроможності територіальних громад та забезпечення повсюдності юрисдикції органів місцевого самоврядування на відповідній території.

Зокрема, Кабмін надав можливість створювати комісії по визначенню та відшкодуванню збитків власникам землі не лише при виконавчих комітетах міських (містах обласного значення) рад, але й при інших міських, сільських та селищних радах.

Як уточнили в уряді, ухвалення цього документу сприятиме зміцненню матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування та надасть можливості удосконалити ведення самоврядного контролю на всіх територіях.

Здійснення функції контролю за використанням та охороною земель забезпечить отримання додаткових надходжень до місцевих бюджетів у вигляді відшкодування збитків (неодержаних доходів).

Нагадаємо, державі повернуто землі водного фонду, вартість яких становить понад 188 млн грн.

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