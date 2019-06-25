Правительство разрешило сельсоветам возмещать убытки владельцам земли
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Правительство внесло изменения в Порядок определения и возмещения убытков собственникам земли и землепользователям, позволив делать это также и поселковым и сельским советам. Текст соответствующего постановления №522 был обнародован на Правительственном портале, передает УНН.
По данным пресс-службы Кабмина, правительство внесло изменения в Порядок определения и возмещения убытков собственникам земли и землепользователям с целью усиления материальной способности территориальных общин и обеспечение вездесущности юрисдикции органов местного самоуправления на соответствующей территории.
В частности, Кабмин предоставил возможность создавать комиссии по определению и возмещению убытков собственникам земли не только при исполнительных комитетах городских (городов областного значения) советов, но и при других городских, сельских и поселковых советах.
Как уточнили в правительстве, принятие этого документа будет способствовать укреплению материальной и финансовой основы местного самоуправления и предоставит возможности усовершенствовать ведение самоуправляющегося контроля на всех территориях.
Осуществление функции контроля за использованием и охраной земель обеспечит получение дополнительных поступлений в местные бюджеты в виде возмещения убытков (неполученных доходов).
Напомним, государству возвращено земли водного фонда, стоимость которых составляет более 188 млн грн.