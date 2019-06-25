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Правительство разрешило сельсоветам возмещать убытки владельцам земли

Киев • УНН

 • 10264 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Правительство внесло изменения в Порядок определения и возмещения убытков собственникам земли и землепользователям, позволив делать это также и поселковым и сельским советам. Текст соответствующего постановления №522 был обнародован на Правительственном портале, передает УНН.

Правительство разрешило сельсоветам возмещать убытки владельцам земли

По данным пресс-службы Кабмина, правительство внесло изменения в Порядок определения и возмещения убытков собственникам земли и землепользователям с целью усиления материальной способности территориальных общин и обеспечение вездесущности юрисдикции органов местного самоуправления на соответствующей территории.

В частности, Кабмин предоставил возможность создавать комиссии по определению и возмещению убытков собственникам земли не только при исполнительных комитетах городских (городов областного значения) советов, но и при других городских, сельских и поселковых советах.

Как уточнили в правительстве, принятие этого документа будет способствовать укреплению материальной и финансовой основы местного самоуправления и предоставит возможности усовершенствовать ведение самоуправляющегося контроля на всех территориях.

Осуществление функции контроля за использованием и охраной земель обеспечит получение дополнительных поступлений в местные бюджеты в виде возмещения убытков (неполученных доходов).

Напомним, государству возвращено земли водного фонда, стоимость которых составляет более 188 млн грн.

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