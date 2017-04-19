Уряд дозволив НАЗК доступ до системи контролю осіб і транспорту, що перетинають кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив надання Національному агенству з питань запобігання корупції доступу до системи здійснення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон. Відповідне рішення без обговорення ухвалив уряд на засіданні у середу, передає УНН.
Раніше Кабмін вніс у Раду законопорект щодо НАЗК.
Як зазначив міністр Павло Петренко, що разом з фахівцями Мін’юсту, експертами і представниками громадських організацій документ зроблено максимально збалансованим, забезпечили незалежність НАЗК і створили умови для ефективної роботи агентства.