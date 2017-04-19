Правительство разрешило НАПК доступ к системе контроля лиц и транспорта, пересекающих границу

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 37085 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101271 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154237 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115520 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115978 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112242 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104075 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107006 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103512 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153033 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Правительство разрешило НАПК доступ к системе контроля лиц и транспорта, пересекающих границу

Правительство разрешило НАПК доступ к системе контроля лиц и транспорта, пересекающих границу

Киев  •  УНН

 • 16652 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил предоставление Национальному агентству по предупреждению коррупции доступа к системе осуществления контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу. Соответствующее решение без обсуждения приняло правительство на заседании в среду, передает УНН.

Ранее Кабмин внес в Раду законопорект относительно НАПК.

Как отметил министр Павел Петренко, что вместе со специалистами Минюста, экспертами и представителями общественных организаций документ сделано максимально сбалансированным, обеспечили независимость НАПК и создали условия для эффективной работы агентства.

Украинские Национальные Новости

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