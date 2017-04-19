Правительство разрешило НАПК доступ к системе контроля лиц и транспорта, пересекающих границу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил предоставление Национальному агентству по предупреждению коррупции доступа к системе осуществления контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу. Соответствующее решение без обсуждения приняло правительство на заседании в среду, передает УНН.
Ранее Кабмин внес в Раду законопорект относительно НАПК.
Как отметил министр Павел Петренко, что вместе со специалистами Минюста, экспертами и представителями общественных организаций документ сделано максимально сбалансированным, обеспечили независимость НАПК и создали условия для эффективной работы агентства.