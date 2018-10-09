Уряд Баварії депортував 11 шукачів притулку з України

Напередодні літак, зафрахтований земельним баварським урядом доправив 11 громадян України з Мюнхена в Київ, пише видання.



За даними представника баварського відомства, депортація була узгоджена з федеральною владою. Крім українців, того ж дня з Баварії вислали в Італію трьох претендентів на статус біженців. Їх відправили рейсовими літаками - двох до Мілана і одного - в Неаполь.



Всі депортації проведено відповідно до умов Дублінського угоди. Нею зокрема передбачається, що зазвичай відповідальність за біженця несе саме та країна ЄС, де шукач притулку вперше зареєструвався, наголосили в баварському відомстві.



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Як повідомляв УНН, українку Людмилу Козловську, яка є президентом фонду "Відкритий діалог", депортували з Польщі в Україну та внесли до Шенгенської інформаційної системи (SIS), що призведе до негайного вислання з ЄС, якщо вона захоче туди потрапити.