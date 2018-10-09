Уряд Баварії депортував 11 шукачів притулку з України
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Влада німецької федеральної землі Баварія вислала додому 11 громадян України, що прагнули отримати політичний притулок в Німеччині. Про це в вівторок, 9 жовтня, повідомив офіційний речник баварського відомства з питань надання притулку та повернення на батьківщину, пише DW з посиланням на агенцію новин dpa, передає УНН.
Напередодні літак, зафрахтований земельним баварським урядом доправив 11 громадян України з Мюнхена в Київ, пише видання.
За даними представника баварського відомства, депортація була узгоджена з федеральною владою. Крім українців, того ж дня з Баварії вислали в Італію трьох претендентів на статус біженців. Їх відправили рейсовими літаками - двох до Мілана і одного - в Неаполь.
Всі депортації проведено відповідно до умов Дублінського угоди. Нею зокрема передбачається, що зазвичай відповідальність за біженця несе саме та країна ЄС, де шукач притулку вперше зареєструвався, наголосили в баварському відомстві.
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Як повідомляв УНН, українку Людмилу Козловську, яка є президентом фонду "Відкритий діалог", депортували з Польщі в Україну та внесли до Шенгенської інформаційної системи (SIS), що призведе до негайного вислання з ЄС, якщо вона захоче туди потрапити.