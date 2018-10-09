Правительство Баварии депортировало 11 искателей убежища из Украины

Накануне самолет, зафрахтованный земельным баварским правительством доставил 11 граждан Украины из Мюнхена в Киев, пишет издание.



По данным представителя баварского ведомства, депортация была согласована с федеральной властью. Кроме украинцев тот же день из Баварии выслали в Италию трех претендентов на статус беженцев. Их отправили рейсовыми самолетами - двоих в Милан и одного - в Неаполь.



Все депортации проведено в соответствии с условиями Дублинского соглашения. Им в частности предполагается, что обычно ответственность за беженца несет именно та страна ЕС, где искатель убежища впервые зарегистрировался, отметили в баварском ведомстве.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы топ-5 стран ЕС, куда украинцы чаще всего обращались в прошлом году за убежищем



Как сообщал УНН, украинку Людмилу Козловскую, которая является президентом фонда "Открытый диалог", депортировали из Польши в Украину и внесли в Шенгенскую информационную систему (SIS), что приведет к немедленной высылке из ЕС, если она захочет туда попасть.