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Уруський вважає Ан-26 надійними літаками

Уруський вважає Ан-26 надійними літаками

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Літаки АН-26 є досить надійними, і за умов виконання всіх експлуатаційних вимог, вони можуть ще певний час служити - у тому числі для потреб Збройних Сил України. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості, голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи Ан-26 Олег Уруський на брифінгу щодо результатів розслідування причин катастрофи літака Ан-26Ш, передає кореспондент УНН.

"Це не є новою моделлю, але я переконаний, що досвід експлуатації цих літаків (Ан-26 – ред.) свідчить про те, що вони є досить надійними літаками. Якщо виконувати всі експлуатаційні вимоги, які існують до експлуатації цих літаків, то вони можуть ще певний час служити - у тому числі для потреб Збройних Сил", - зазначив Уруський.

Віце-прем’єр-міністр зауважив, зокрема, що згадані літаки використовуються не лише у ЗС, але й у цивільній авіації.

"Інше питання - що за результатами роботи комісії, за результатами цієї страшної трагедії - повинні бути зроблені висновки, повинно бути внесено дуже багато змін до експлуатаційних, нормативно-правових документів, які існують, і рекомендацію щодо таких наробок комісія уже зробила", - додав він.

Нагадаємо, раніше Уруський повідомив, що головні причини катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.

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