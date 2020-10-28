Уруський вважає Ан-26 надійними літаками

"Це не є новою моделлю, але я переконаний, що досвід експлуатації цих літаків (Ан-26 – ред.) свідчить про те, що вони є досить надійними літаками. Якщо виконувати всі експлуатаційні вимоги, які існують до експлуатації цих літаків, то вони можуть ще певний час служити - у тому числі для потреб Збройних Сил", - зазначив Уруський.

Віце-прем’єр-міністр зауважив, зокрема, що згадані літаки використовуються не лише у ЗС, але й у цивільній авіації.

"Інше питання - що за результатами роботи комісії, за результатами цієї страшної трагедії - повинні бути зроблені висновки, повинно бути внесено дуже багато змін до експлуатаційних, нормативно-правових документів, які існують, і рекомендацію щодо таких наробок комісія уже зробила", - додав він.

Нагадаємо, раніше Уруський повідомив, що головні причини катастрофи військового літака Ан-26Ш, яка сталася 25 вересня у Харківській області, - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів та недостатня професійна підготовка екіпажу.