Уруский считает Ан-26 надежными самолетами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Самолеты АН-26 являются достаточно надежными, и при условии выполнения всех эксплуатационных требований, они могут еще некоторое время служить - в том числе для нужд Вооруженных Сил Украины. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности, глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы Ан-26 Олег Уруский на брифинге по результатам расследования причин катастрофы самолета Ан-26Ш, передает корреспондент УНН.
"Это не является новой моделью, но я убежден, что опыт эксплуатации этих самолетов (Ан-26 - ред.) свидетельствует о том, что они являются достаточно надежными самолетами. Если выполнять все эксплуатационные требования, которые существуют в эксплуатации этих самолетов, то они могут еще некоторое время служить - в том числе для нужд Вооруженных Сил", - отметил Уруский.
Вице-премьер-министр отметил, в частности, что упомянутые самолеты используются не только в ВС, но и в гражданской авиации.
"Другой вопрос - что по результатам работы комиссии, по результатам этой страшной трагедии - должны быть сделаны выводы, должно быть внесено очень много изменений в эксплуатационных, нормативно-правовых документах, которые существуют, и рекомендации по таким наработкам комиссия уже сделала", - добавил он.
Напомним, ранее Уруский сообщил, что главные причины катастрофы военного самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября в Харьковской области, - это отсутствие действенного контроля за организацией и выполнением полетов и недостаточная профессиональная подготовка экипажа.