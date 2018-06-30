Уругвай вибиває з ЧС-2018 чинних чемпіонів Європи та прямує до 1/4

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Збірна Уругваю здобула перемогу над командою Португалії з рахунком 2:1 в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. Зустріч пройшла в Сочі, гру відвідали 44 287 чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

У складі збірної Уругваю дубль зробив Едінсон Кавані (7-я і 62-а хвилини). Всього він забив три голи на цьому чемпіонаті світу. У португальців відзначився Пепе (55).

Команди провели третю очну зустріч. До цього вони двічі грали один проти одного в товариських матчах. Один раз перемогу святкували португальці, ще одна гра завершилася внічию.

Нападаючий збірної Португалії Кріштіану Роналду повторив рекорд німця Бастіана Швайнштайгера за кількістю матчів на чемпіонатах світу та Європи. В активі обох гравців по 38 ігор.

Уругвай забив швидкий гол. Уругвай очікувано опустився на свою половину поля, зводячи усі випади суперника до флангів, де, до всього іншого, не дозволяв Португалії розігрувати чисельну перевагу — чемпіони Європи не могли пробитися через центр, а на краях у них були відсутні хоча б ситуації один в один. Показовою була робота Уругваю проти Роналду: Кріштіану, приймаючи зліва м’яч, відразу опинявся під тиском суперника, а через долі секунди до нього зміщувалося ще двоє опонентів.

Едінсон Кавані і Луїс Суарес розганяли контратаки, або заробляли перспективні стандарти, або просто збиваючи атакуючий темп Португалії, що було теж важливо.

Після перерви у Уругваю з’явилися певні проблеми. Заряджені португальці агресивніше запрацювали на підборах, вони в принципі стали напористо йти вперед, і, як наслідок, Уругвай пару раз недопрацював у своєму штрафному майданчику, програвши відскоки або упустивши небезпечні кроси. Власне, це і закінчилося голом Пепе.

Португальці могли зміцнювати ігрову перевагу, і після результативного удару Пепе забивати другий, однак чемпіони Європи надмірно необережно зіграли в захисті. Дуже швидко все повернулося на круги своя. Уругвай знову вийшов вперед, знову опустився в захисті і знову надавав мінімум вільних зон опонентові.

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