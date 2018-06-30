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Уругвай выбивает с ЧМ-2018 действующих чемпионов Европы и проходит в 1/4

Киев  •  УНН

 • 14273 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Сборная Уругвая одержала победу над командой Португалии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сочи, игру посетили 44 287 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

В составе сборной Уругвая дубль сделал Эдинсон Кавани (7-я и 62-я минуты). Всего он забил три гола на этом чемпионате мира. У португальцев отличился Пепе (55).

Команды провели третью очную встречу. До этого они дважды играли друг против друга в товарищеских матчах. Один раз победу праздновали португальцы, еще одна игра завершилась вничью.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду повторил рекорд немца Бастиана Швайнштайгера по количеству матчей на чемпионатах мира и Европы. В активе обоих игроков по 38 игр.

Уругвай забил быстрый гол. Уругвай ожидаемо опустился на свою половину поля, сводя все выпады соперника к флангам, где, ко всему прочему, не позволял Португалии разыгрывать численное преимущество — чемпионы Европы не могли пробиться через центр, а на краях у них отсутствовали хотя бы ситуации один в один. Показательной была работа Уругвая против Роналду: Криштиану, принимая слева мяч, сразу оказывался под давлением соперника, а через доли секунды к нему смещалось еще двое оппонентов.

Эдинсон Кавани и Луис Суарес разгоняли контратаки, либо зарабатывая перспективные стандарты, либо просто сбивая атакующий темп Португалии, что было тоже немаловажно.

После перерыва у Уругвая появились определенные проблемы. Заряженные португальцы агрессивнее заработали на подборах, они в принципе стали напористее идти вперед, и, как следствие, Уругвай пару раз недоработал у своей штрафной площади, проиграв отскоки или упустив опасные кроссы. Собственно, это и закончилось голом Пепе.

Португальцы могли укреплять игровое преимущество, и после результативного удара Пепе забивать второй, однако чемпионы Европы излишне неосторожно сыграли в защите. Очень быстро все вернулось на круги своя. Уругвай снова вышел вперед, снова опустился в защите и снова предоставлял минимум свободных зон оппоненту.

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