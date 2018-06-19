Урожай озимої пшениці в Україні буде менший на 8-10% через засуху - Укргідрометцентр

"Якщо брати основну нашу культуру - озиму пшеницю, то обсяги врожаю можуть бути десь на 8-10% меншими, ніж минулого року. При цьому треба зазначити, що минулий рік був дуже урожайний. Однак на сьогодні ми оцінюємо перспективи озимої пшениці десь на рівні 23-23,5 млн тонн", - сказала Адаменко.

Загальний урожай зернових, за її словами, теж буде менший, ніж торішній, через засуху, але не критично. При цьому вона уточнила, що інформацію стосовно прогнозу валового врожаю зернових і зернобобових культур Укргідрометцентр надасть у кінці цього місяця.

Також агрометеоролог розповіла, що ситуація з засухою перебуває в динаміці. Адже якщо станом на 10 червня у стані сильної засухи перебувало 50% території, то після дощів, які пройшли з 11 по 18 червня, ситуація змінилася у позитивний бік. І на сьогодні, сказала Адаменко, посилаючись на експертну оцінку, у стані засухи - не менше 25% території держави.

Нагадаємо, урожай зерна в Україні за підсумками 2017 року становив 61,3 млн тонн при середній урожайності 42,3 ц/га, що на 7,3% менше, ніж у 2016 році.

Міністерство аграрної політики та продовольства попередньо оцінює урожай зерна цього року на рівні понад 60 млн тонн.