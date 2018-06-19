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Урожай озимой пшеницы в Украине будет меньше на 8-10% из-за засухи - Укргидрометцентр

Урожай озимой пшеницы в Украине будет меньше на 8-10% из-за засухи - Укргидрометцентр

Киев  •  УНН

 • 19129 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Украине в этом году урожай озимой пшеницы будет меньше на 8-10% от прошлогоднего из-за засухи и будет на уровне 23,5 млн тонн. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции руководитель агрометеорологического отдела Гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает УНН.

"Если брать основную нашу культуру - озимую пшеницу, то объемы урожая могут быть где-то на 8-10% меньше, чем в прошлом году. При этом надо отметить, что прошлый год был очень урожайный. Однако на сегодня мы оцениваем перспективы озимой пшеницы примерно на уровне 23-23,5 млн тонн", - сказала Адаменко.

Общий урожай зерновых, по ее словам, тоже будет меньше, чем прошлогодний, из-за засухи, но не критично. При этом она уточнила, что информацию о прогнозе валового урожая зерновых и зернобобовых культур Укргидрометцентр предоставит в конце этого месяца.

Также агрометеоролог рассказала, что ситуация с засухой находится в динамике. Ведь если по состоянию на 10 июня в состоянии сильной засухи находилось 50% территории, то после дождей, которые прошли с 11 по 18 июня, ситуация изменилась в положительную сторону. И сегодня, сказала Адаменко, ссылаясь на экспертную оценку, в состоянии засухи - не менее 25% территории государства.

Напомним, урожай зерна в Украине по итогам 2017 года составил 61,3 млн тонн при средней урожайности 42,3 ц/га, что на 7,3% меньше, чем в 2016 году.

Министерство аграрной политики и продовольствия предварительно оценивает урожай зерна в этом году на уровне более 60 млн тонн.

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