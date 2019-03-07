Уродженка Миколаєва пробилася в основну сітку тенісних змагань в Індіан-Веллс

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Четверта ракетка України Катерина Козлова одержала перемогу у фінальному поєдинку кваліфікації на турнірі WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллс, повідомляє УНН.

У вирішальному протистоянні завдяки шести брейкам Козлова, маючи 20 номер посіву, здолала 2-гу сіяну іспанку Соррібес-Тормо — 6:1, 7:6 (6).

У першому колі основної сітки на Козлову чекає матч із 42 ракеткою світу чешкою Катериною Синяковою.

Примітно, що минулі три роки Козловій не вдавалося подолати кваліфікаційний бар’єр в Індіан-Веллс.

Як повідомлялося раніше, з основної сітки турніру в Індіан-Веллс розпочнуть боротьбу ще троє українок.

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