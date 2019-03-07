Уродженка Миколаєва пробилася в основну сітку тенісних змагань в Індіан-Веллс
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Четверта ракетка України Катерина Козлова одержала перемогу у фінальному поєдинку кваліфікації на турнірі WTA Premier Mandatory в Індіан-Веллс, повідомляє УНН.
У вирішальному протистоянні завдяки шести брейкам Козлова, маючи 20 номер посіву, здолала 2-гу сіяну іспанку Соррібес-Тормо — 6:1, 7:6 (6).
У першому колі основної сітки на Козлову чекає матч із 42 ракеткою світу чешкою Катериною Синяковою.
Примітно, що минулі три роки Козловій не вдавалося подолати кваліфікаційний бар’єр в Індіан-Веллс.
Як повідомлялося раніше, з основної сітки турніру в Індіан-Веллс розпочнуть боротьбу ще троє українок.