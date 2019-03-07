Уроженка Николаева пробилась в основную сетку теннисных соревнований в Индиан-Уэллс
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Четвертая ракетка Украины Екатерина Козлова одержала победу в финальном поединке квалификации на турнире WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллс, сообщает УНН.
В решающем противостоянии благодаря шести брейкам Козлова, имея 20 номер посева, одолела 2-ю сеяную испанку Соррибес-Тормо — 6:1, 7:6 (6).
В первом круге основной сетки на Козлову ждет матч с 42 ракеткой мира чешкой Екатериной Синяковой.
Примечательно, что прошедшие три года Козловой не удавалось преодолеть квалификационный барьер в Индиан-Уэллс.
Как сообщалось ранее, с основной сетки турнира в Индиан-Уэллс начнут борьбу еще три украинки.