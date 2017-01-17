Урочиста церемонія “Людини року-2016” пройде на сцені Національної опери України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Урочиста церемонія загальнонаціональної програми “Людина року-2016” на відміну від 20 попередніх, що традиційно проходили в Палаці “Україна”, змінить сцену. Про це під час прес-конференції повідомив генеральний директор програми Аркадій Райцин, передає кореспондент УНН.
“Вперше за історію загальнонаціональної програми „Людина року“ урочиста церемонія відбуватиметься на сцені Національної опери України. Це буде 25 березня”, — сказав він.
За його словами, під час 21-ї церемонії вшанують переможців 2016 року у 19 національних номінаціях — наразі експерти назвали по три лауреати в кожній з них; а також вручать міжнародні і спеціальні премії їхнім володарям, яких на сьогодні вже визначила Вища академічна рада, — таких у цьому сезоні вісім.
А.Райцин також пояснив рішення змінити місце урочистої церемонії, яка 20 років відбувалася в Палаці “Україна”.
“Церемонія відбувалася в схожих форматах, домінантою яких була популярна музика. Нині ж, крім того, що сцена Національної опери вважається найбільш респектабельною і престижною, буде інший режисерсько-постановочний і творчий формат, і в ньому кількість номерів у виконанні академічних виконавців становитиме близько половини”, — додав А.Райцин.
Також генеральний директор програми “Людина року” висловив сподівання, що Національна опера стане новим обличчям церемонії, яка сподобається глядачам.