Торжественная церемония "Человек года-2016" пройдет на сцене Национальной оперы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Торжественная церемония общенациональной программы "Человек года-2016" в отличие от 20 предыдущих, которые традиционно проходили во Дворце "Украина", изменит сцену. Об этом во время пресс-конференции сообщил генеральный директор программы Аркадий Райцин, передает корреспондент УНН.
"Впервые в истории общенациональной программы "Человек года" торжественная церемония пройдет на сцене Национальной оперы Украины. Это будет 25 марта", - сказал он.
По его словам, во время 21-й церемонии почтят победителей 2016 года на 19 национальных номинациях - пока эксперты назвали по три лауреата в каждой из них; а также вручат международные и специальные премии их владельцам, которых на сегодня уже определил Высший академический совет - таких в этом сезоне восемь.
А.Райцин также объяснил решение изменить место торжественной церемонии, которая 20 лет происходила во Дворце "Украина".
"Церемония происходила в похожих форматах, доминантой которых была популярная музыка. Сейчас же, помимо того, что сцена Национальной оперы считается наиболее респектабельной и престижной, будет другой режиссерско-постановочный и творческий формат, и в нем количество номеров в исполнении академических исполнителей составит около половины", - добавил А.Райцин.
Также генеральный директор программы "Человек года" выразил надежду, что Национальная опера станет новым лицом церемонии, которая понравится зрителям.