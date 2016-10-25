Урочиста хода курсантів-моряків відбулась в Одесі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Одеський морехідний коледж відзначив 72-гу річницю із дня заснування. З нагоди свята більше двох тисяч курсантів пройшлися урочистою ходою центральними вулицями міста, передає кореспондент УНН.
"Для нас це велике свято, бо саме наш навчальний заклад готує спеціалістів морської галузі в Україні більше 72 років", - зазначив УНН начальник Одеського морехідного коледжу Анатолій Апарін.
На центральній площі перед будівлею Одеського археологічного музею керівництво навчального закладу нагородило кращих курсантів почесними відзнаками та дипломами, а також висловило слова вдячності педагогічному колективу. Після урочистої церемонії священник благословив майбутніх моряків.
Зазначимо, що морехідний коледж технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія" вважається першим в Одесі навчальним закладом, що брав активну участь у розбудові морської столиці України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у Маріуполі пройшли наймасштабніші навчання за останні 12 років всіх служб порятунку.