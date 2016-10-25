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15 марта, 19:03 • 116678 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171458 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141147 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133401 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114385 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106386 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102110 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Торжественное шествие курсантов-моряков состоялось в Одессе

Киев • УНН

 • 9907 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 25 октября. УНН. Одесский мореходный колледж отметил 72-ю годовщину со дня основания. По случаю праздника более двух тысяч курсантов прошлись торжественным шествием по центральным улицам города, передает корреспондент УНН.

"Для нас это большой праздник, потому, что именно наше учебное заведение готовит специалистов морской отрасли в Украине более 72 лет", - отметил УНН начальник Одесского мореходного колледжа Анатолий Апарин.

На центральной площади перед зданием Одесского археологического музея руководство учебного заведения наградило лучших курсантов почетными наградами и дипломами, а также выразило слова благодарности педагогическому коллективу. После торжественной церемонии священник благословил будущих моряков.

Отметим, что мореходный колледж технического флота Национального университета "Одесская морская академия" считается первым в Одессе учебным заведением, которое принимало активное участие в развитии морской столицы Украины.

Напомним, как сообщал УНН, в Мариуполе прошли самые масштабные учения за последние 12 лет всех служб спасения.

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