Торжественное шествие курсантов-моряков состоялось в Одессе
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 25 октября. УНН. Одесский мореходный колледж отметил 72-ю годовщину со дня основания. По случаю праздника более двух тысяч курсантов прошлись торжественным шествием по центральным улицам города, передает корреспондент УНН.
"Для нас это большой праздник, потому, что именно наше учебное заведение готовит специалистов морской отрасли в Украине более 72 лет", - отметил УНН начальник Одесского мореходного колледжа Анатолий Апарин.
На центральной площади перед зданием Одесского археологического музея руководство учебного заведения наградило лучших курсантов почетными наградами и дипломами, а также выразило слова благодарности педагогическому коллективу. После торжественной церемонии священник благословил будущих моряков.
Отметим, что мореходный колледж технического флота Национального университета "Одесская морская академия" считается первым в Одессе учебным заведением, которое принимало активное участие в развитии морской столицы Украины.
Напомним, как сообщал УНН, в Мариуполе прошли самые масштабные учения за последние 12 лет всех служб спасения.