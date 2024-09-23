Уряд затвердив план відновлення освіти на звільнених територіях
Київ • УНН
Кабмін схвалив план заходів з відновлення освіти на деокупованих територіях на 2024-2027 роки. План передбачає відновлення української системи освіти, забезпечення освітнього процесу та створення безпечного освітнього середовища.
Уряд затвердив план заходів з відновлення освіти на деокупованих територіях на 2024-2027 роки. Відновлення освітнього процесу буде залежити від низки чинників, таких як тривалість окупації, стан інфраструктури та безпекова ситуація, пише УНН з посиланням на Міністерство освіти і науки.
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"Один із пріоритетів держави - відновлення освітнього процесу на деокупованих територіях. Цей процес залежить від різних чинників. Серед них тривалість окупації та її характер, безпекові фактори (мінування, обстріли тощо), стан освітньої інфраструктури (наявність руйнувань / пошкоджень, доступна освітня мережа тощо), а також транспортне сполучення, демографічна ситуація, доступний кадровий резерв, економічна ситуація в державі та можливість надання фінансової підтримки таким територіям", - ідеться у повідомленні.
Серед стратегічних цілей плану заходів називають:
1. Відновлення української системи освіти на деокупованих територіях.
2. Забезпечення освітнього процесу відповідно до українських освітніх стандартів.
3. Створення безпечного освітнього середовища.
Втілення вищезазначених стратегічних цілей, як вказано, покладається на міністерства, державні установи та місцеві адміністрації, зокрема з військовими адміністраціями, за кошти видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік.
Ухвалення розпорядження, як очікується, забезпечить на деокупованих територіях:
• освітній процес відповідно до українських освітніх стандартів;
• умови для досягнення фізичної безпеки учасників освітнього процесу;
• впровадження сучасних цифрових інструментів і цифрових навчальних матеріалів для здобуття освіти;
• формування кадрового резерву для забезпечення закладів та установ освіти на деокупованих територіях;
• створення системи підтримки учасників освітнього процесу під час адаптаційного періоду - переходу від системи освіти держави-агресора до української системи освіти тощо.
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