Правительство утвердило план возобновления образования на освобожденных территориях

Правительство утвердило план мероприятий по восстановлению образования на деоккупированных территориях на 2024-2027 годы. Восстановление образовательного процесса будет зависеть от ряда факторов, таких как продолжительность оккупации, состояние инфраструктуры и ситуация с безопасностью, пишет УНН со ссылкой на Министерство образования и науки.

Детали

"Один из приоритетов государства - восстановление образовательного процесса на деоккупированных территориях. Этот процесс зависит от различных факторов. Среди них продолжительность оккупации и ее характер, факторы безопасности (минирование, обстрелы и т.д.), состояние образовательной инфраструктуры (наличие разрушений / повреждений, доступная образовательная сеть и т.д.), а также транспортное сообщение, демографическая ситуация, доступный кадровый резерв, экономическая ситуация в государстве и возможность предоставления финансовой поддержки таким территориям", - говорится в сообщении.

Среди стратегических целей плана мероприятий называют:

1. Восстановление украинской системы образования на деоккупированных территориях.

2. Обеспечение образовательного процесса в соответствии с украинскими образовательными стандартами.

3. Создание безопасной образовательной среды.

Воплощение вышеупомянутых стратегических целей, как указано, возлагается на министерства, государственные учреждения и местные администрации, в частности с военными администрациями, за счет расходов, предусмотренных в государственном и местных бюджетах на соответствующий год.

Принятие распоряжения, как ожидается, обеспечит на деоккупированных территориях:

- образовательный процесс в соответствии с украинскими образовательными стандартами;

- условия для достижения физической безопасности участников образовательного процесса;

- внедрение современных цифровых инструментов и цифровых учебных материалов для получения образования;

- формирование кадрового резерва для обеспечения учреждений образования на деоккупированных территориях;

- создание системы поддержки участников образовательного процесса во время адаптационного периода - перехода от системы образования государства-агрессора к украинской системе образования и тому подобное.

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