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Уряд схвалив законопроєкт про захист військових-викривачів корупції

Уряд схвалив законопроєкт про захист військових-викривачів корупції

Київ • УНН

 • 21980 перегляди

Уряд підтримав законопроєкт, що дозволяє військовослужбовцям повідомляти про корупцію. Військові зможуть вільно обирати канали повідомлення та отримають гарантії захисту як викривачі.

Кабмін схвалив законопроєкт, який надає право військовослужбовцям, у разі виявлення можливих фактів корупційних правопорушень, надсилати повідомлення про це до уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції. Також, згідно із законопроєктом, військовий має право на свій розсуд вибирати канали повідомлення про можливі факти корупції. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Схвалено проект Закону "Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України щодо забезпечення гарантій захисту та прав військовослужбовців, які повідомили про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції". Законопроєктом пропонується внести зміни до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, якими надати право військовослужбовцям, у разі виявлення можливих фактів корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ "Про запобігання корупції" надсилати повідомлення до уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції

- написав Мельничук.

Також пропонується надати право військовослужбовцям з числа викривачів вільного обрання каналів повідомлення про можливі факти корупційних або повʼязаних з корупцією правопорушень, інших порушень ЗУ "Про запобігання корупції", та привести окремі положення Дисциплінарного статуту Збройних Сил України у відповідність до положень ЗУ "Про національну безпеку України".

Рада підтримала створення Центру рекрутингу іноземців для ЗСУ17.09.24, 14:50 • 30145 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП

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