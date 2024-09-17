Правительство одобрило законопроект о защите военных-разоблачителей коррупции

Кабмин одобрил законопроект, который дает право военнослужащим, в случае выявления возможных фактов коррупционных правонарушений, направлять сообщения об этом в уполномоченные подразделения по вопросам предотвращения и выявления коррупции. Также, согласно законопроекту, военный имеет право по своему усмотрению выбирать каналы сообщения о возможных фактах коррупции. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Одобрен проект Закона «О внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины относительно обеспечения гарантий защиты и прав военнослужащих, которые сообщили о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины „О предотвращении коррупции“. Законопроектом предлагается внести изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины, которыми предоставить право военнослужащим, в случае выявления возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений ЗУ «О предотвращении коррупции» направлять сообщения в уполномоченные подразделения (уполномоченных лиц) по вопросам предотвращения и выявления коррупции - написал Мельничук.

Также предлагается предоставить право военнослужащим из числа обличителей свободного избрания каналов сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений ЗУ «О предотвращении коррупции», и привести отдельные положения Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины в соответствие с положениями ЗУ «О национальной безопасности Украины».

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