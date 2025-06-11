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Уряд пропонує збільшити штрафи за порушення у сфері користування водою

Київ • УНН

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Кабмін схвалив законопроект про збільшення штрафів за порушення у сфері охорони водних ресурсів. Це стосується самовільного водокористування та забруднення вод.

Уряд пропонує збільшити штрафи за порушення у сфері користування водою

Кабінет Міністрів ухвалив законопроект, що передбачає підвищення адміністративної відповідальності за порушення у сфері охорони та використання водних ресурсів.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Тараса Мельничука. 

Деталі

Йдеться про схвалення проєкту Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою посилення відповідальності у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів".

Законопроєктом пропонується збільшення розміру штрафів за правопорушення, передбачені статтями 48, 59, 59-1, 60, 61 та 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це, зокрема, порушення вимог законодавства щодо охорони вод, їхнього раціонального використання та відновлення ресурсів.

Наразі неоподатковуваний мінімум доходів громадян (нмдг) для цілей адміністративної відповідальності в Україні становить 17 гривень (згідно з Податковим кодексом України та практикою застосування КУпАП).

Тож перерахуємо передбачені в проєкті Закону № 2476 штрафи в гривнях:

Стаття 48 – Самовільне водокористування

  • громадяни: від 1 700 грн до 3 тис  400 грн;
    • посадовці: від 3 400 грн до 5 тис 100 грн.

      Стаття 59 – Порушення правил охорони вод

      • громадяни: від 1 тис 700 грн до 3 тис  400 грн;
        • посадовці: від 3 тис 400 грн до 5 тис 100 грн.

          Стаття 59-1 – Забруднення морських вод

          • громадяни: від 3 тис 400 грн до 5 тис 100 грн;
            • посадовці: від 1 тис 700 грн до 3 тис  400 грн.

              Повторні порушення посадовцями: до 5 тис 100 грн.

              Стаття 60 – Порушення правил спеціального водокористування

              • громадяни
                1. звичайне порушення: 1 тис 700 – 3 тис  400 грн;
                  1. обмеження доступу до водних об’єктів: 3 тис 400 – 6 тис  800 грн;
                    1. повторно протягом року: 6 тис 800 – 11 тис  900 грн;
                      • посадовці
                        1. звичайне порушення: 3 тис 400 – 5 тис 100 грн;
                          1. обмеження доступу до водних об’єктів: 6 тис  800 – 11 тис  900 грн;
                            1. повторно протягом року: 11 тис 900 – 17 тис грн.

                              Стаття 61 – Пошкодження гідротехнічних споруд 

                              • громадяни: 1 тис 700 – 3 тис  400 грн;
                                • посадовці: 3 тис 400 – 5 тис 100 грн.

                                  Стаття 77-1 – Спалювання рослинності у водоохоронних зонах

                                  • громадяни: 3 тис 60 – 6 тис  120 грн;
                                    • посадовці: 15 тис 300 – 21 тис  420 грн.

                                       У заповідниках

                                      Громадяни: 6 тис 120 – 12 тис 240 грн

                                      Ці суми свідчать про суттєве зростання штрафів порівняно з чинними нормами, які часто обмежувались кількома сотнями гривень.

                                      Законопроект має на меті підвищити ефективність державного контролю у сфері водокористування. 

                                      Додатково

                                      Також передбачається доповнення Кодексу новими складовими правопорушень, які наразі визначені у статті 110 Водного кодексу України. Зокрема: 

                                      • недотримання умов дозволів або порушення правил спеціального водокористування;
                                        • руйнування природних русел річок, струмків і водотоків, а також втручання у природний поверхневий стік під час спорудження автошляхів, залізниць та інших інженерних об’єктів;
                                          • порушення правил ведення господарської діяльності у межах водоохоронних зон та на землях водного фонду;
                                            • спотворення чи внесення неправдивих даних до державної статистичної звітності у сфері обліку водних ресурсів.

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                                              Андрій Кулик

                                              Андрій Кулик

                                              ПолітикаПогода та довкілля
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                                              Gas TTF
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