Уряд пропонує збільшити штрафи за порушення у сфері користування водою
Київ • УНН
Кабмін схвалив законопроект про збільшення штрафів за порушення у сфері охорони водних ресурсів. Це стосується самовільного водокористування та забруднення вод.
Кабінет Міністрів ухвалив законопроект, що передбачає підвищення адміністративної відповідальності за порушення у сфері охорони та використання водних ресурсів.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Тараса Мельничука.
Деталі
Йдеться про схвалення проєкту Закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою посилення відповідальності у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів".
Законопроєктом пропонується збільшення розміру штрафів за правопорушення, передбачені статтями 48, 59, 59-1, 60, 61 та 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це, зокрема, порушення вимог законодавства щодо охорони вод, їхнього раціонального використання та відновлення ресурсів.
Наразі неоподатковуваний мінімум доходів громадян (нмдг) для цілей адміністративної відповідальності в Україні становить 17 гривень (згідно з Податковим кодексом України та практикою застосування КУпАП).
Тож перерахуємо передбачені в проєкті Закону № 2476 штрафи в гривнях:
Стаття 48 – Самовільне водокористування
- громадяни: від 1 700 грн до 3 тис 400 грн;
- посадовці: від 3 400 грн до 5 тис 100 грн.
Стаття 59 – Порушення правил охорони вод
- громадяни: від 1 тис 700 грн до 3 тис 400 грн;
- посадовці: від 3 тис 400 грн до 5 тис 100 грн.
Стаття 59-1 – Забруднення морських вод
- громадяни: від 3 тис 400 грн до 5 тис 100 грн;
- посадовці: від 1 тис 700 грн до 3 тис 400 грн.
Повторні порушення посадовцями: до 5 тис 100 грн.
Стаття 60 – Порушення правил спеціального водокористування
- громадяни
- звичайне порушення: 1 тис 700 – 3 тис 400 грн;
- обмеження доступу до водних об’єктів: 3 тис 400 – 6 тис 800 грн;
- повторно протягом року: 6 тис 800 – 11 тис 900 грн;
- посадовці
- звичайне порушення: 3 тис 400 – 5 тис 100 грн;
- обмеження доступу до водних об’єктів: 6 тис 800 – 11 тис 900 грн;
- повторно протягом року: 11 тис 900 – 17 тис грн.
Стаття 61 – Пошкодження гідротехнічних споруд
- громадяни: 1 тис 700 – 3 тис 400 грн;
- посадовці: 3 тис 400 – 5 тис 100 грн.
Стаття 77-1 – Спалювання рослинності у водоохоронних зонах
- громадяни: 3 тис 60 – 6 тис 120 грн;
- посадовці: 15 тис 300 – 21 тис 420 грн.
У заповідниках
Громадяни: 6 тис 120 – 12 тис 240 грн
Ці суми свідчать про суттєве зростання штрафів порівняно з чинними нормами, які часто обмежувались кількома сотнями гривень.
Законопроект має на меті підвищити ефективність державного контролю у сфері водокористування.
Додатково
Також передбачається доповнення Кодексу новими складовими правопорушень, які наразі визначені у статті 110 Водного кодексу України. Зокрема:
- недотримання умов дозволів або порушення правил спеціального водокористування;
- руйнування природних русел річок, струмків і водотоків, а також втручання у природний поверхневий стік під час спорудження автошляхів, залізниць та інших інженерних об’єктів;
- порушення правил ведення господарської діяльності у межах водоохоронних зон та на землях водного фонду;
- спотворення чи внесення неправдивих даних до державної статистичної звітності у сфері обліку водних ресурсів.
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