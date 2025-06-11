Правительство предлагает увеличить штрафы за нарушения в сфере пользования водой
Киев • УНН
Кабмин одобрил законопроект об увеличении штрафов за нарушения в сфере охраны водных ресурсов. Это касается самовольного водопользования и загрязнения вод.
Кабинет Министров принял законопроект, предусматривающий повышение административной ответственности за нарушения в сфере охраны и использования водных ресурсов.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Тараса Мельничука.
Детали
Речь идет об одобрении проекта Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов".
Законопроектом предлагается увеличение размера штрафов за правонарушения, предусмотренные статьями 48, 59, 59-1, 60, 61 и 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это, в частности, нарушение требований законодательства об охране вод, их рациональном использовании и восстановлении ресурсов.
В настоящее время необлагаемый минимум доходов граждан (нмдг) для целей административной ответственности в Украине составляет 17 гривен (согласно Налоговому кодексу Украины и практике применения КУоАП).
Итак, перечислим предусмотренные в проекте Закона № 2476 штрафы в гривнах:
Статья 48 – Самовольное водопользование
- граждане: от 1 700 грн до 3 тыс 400 грн;
- должностные лица: от 3 400 грн до 5 тыс 100 грн.
Статья 59 – Нарушение правил охраны вод
- граждане: от 1 тыс 700 грн до 3 тыс 400 грн;
- должностные лица: от 3 тыс 400 грн до 5 тыс 100 грн.
Статья 59-1 – Загрязнение морских вод
- граждане: от 3 тыс 400 грн до 5 тыс 100 грн;
- должностные лица: от 1 тыс 700 грн до 3 тыс 400 грн.
Повторные нарушения должностными лицами: до 5 тыс 100 грн.
Статья 60 – Нарушение правил специального водопользования
- граждане
- обычное нарушение: 1 тыс 700 – 3 тыс 400 грн;
- ограничение доступа к водным объектам: 3 тыс 400 – 6 тыс 800 грн;
- повторно в течение года: 6 тыс 800 – 11 тыс 900 грн;
- должностные лица
- обычное нарушение: 3 тыс 400 – 5 тыс 100 грн;
- ограничение доступа к водным объектам: 6 тыс 800 – 11 тыс 900 грн;
- повторно в течение года: 11 тыс 900 – 17 тыс грн.
Статья 61 – Повреждение гидротехнических сооружений
- граждане: 1 тыс 700 – 3 тыс 400 грн;
- должностные лица: 3 тыс 400 – 5 тыс 100 грн.
Статья 77-1 – Сжигание растительности в водоохранных зонах
- граждане: 3 тыс 60 – 6 тыс 120 грн;
- должностные лица: 15 тыс 300 – 21 тыс 420 грн.
В заповедниках
Граждане: 6 тыс 120 – 12 тыс 240 грн
Эти суммы свидетельствуют о существенном росте штрафов по сравнению с действующими нормами, которые часто ограничивались несколькими сотнями гривен.
Законопроект имеет целью повысить эффективность государственного контроля в сфере водопользования.
Дополнительно
Также предусматривается дополнение Кодекса новыми составляющими правонарушений, которые сейчас определены в статье 110 Водного кодекса Украины. В частности:
- несоблюдение условий разрешений или нарушение правил специального водопользования;
- разрушение природных русел рек, ручьев и водотоков, а также вмешательство в естественный поверхностный сток при сооружении автодорог, железных дорог и других инженерных объектов;
- нарушение правил ведения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и на землях водного фонда;
- искажение или внесение ложных данных в государственную статистическую отчетность в сфере учета водных ресурсов.
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