Правительство предлагает увеличить штрафы за нарушения в сфере пользования водой

Кабинет Министров принял законопроект, предусматривающий повышение административной ответственности за нарушения в сфере охраны и использования водных ресурсов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Тараса Мельничука.

Детали

Речь идет об одобрении проекта Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов".

Законопроектом предлагается увеличение размера штрафов за правонарушения, предусмотренные статьями 48, 59, 59-1, 60, 61 и 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это, в частности, нарушение требований законодательства об охране вод, их рациональном использовании и восстановлении ресурсов.

В настоящее время необлагаемый минимум доходов граждан (нмдг) для целей административной ответственности в Украине составляет 17 гривен (согласно Налоговому кодексу Украины и практике применения КУоАП).

Итак, перечислим предусмотренные в проекте Закона № 2476 штрафы в гривнах:

Статья 48 – Самовольное водопользование

граждане: от 1 700 грн до 3 тыс 400 грн;

должностные лица: от 3 400 грн до 5 тыс 100 грн.

Статья 59 – Нарушение правил охраны вод

граждане: от 1 тыс 700 грн до 3 тыс 400 грн;

должностные лица: от 3 тыс 400 грн до 5 тыс 100 грн.

Статья 59-1 – Загрязнение морских вод

граждане: от 3 тыс 400 грн до 5 тыс 100 грн;

должностные лица: от 1 тыс 700 грн до 3 тыс 400 грн.

Повторные нарушения должностными лицами: до 5 тыс 100 грн.

Статья 60 – Нарушение правил специального водопользования

граждане

обычное нарушение: 1 тыс 700 – 3 тыс 400 грн; ограничение доступа к водным объектам: 3 тыс 400 – 6 тыс 800 грн; повторно в течение года: 6 тыс 800 – 11 тыс 900 грн;

должностные лица

обычное нарушение: 3 тыс 400 – 5 тыс 100 грн; ограничение доступа к водным объектам: 6 тыс 800 – 11 тыс 900 грн; повторно в течение года: 11 тыс 900 – 17 тыс грн.

Статья 61 – Повреждение гидротехнических сооружений

граждане: 1 тыс 700 – 3 тыс 400 грн;

должностные лица: 3 тыс 400 – 5 тыс 100 грн.

Статья 77-1 – Сжигание растительности в водоохранных зонах

граждане: 3 тыс 60 – 6 тыс 120 грн;

должностные лица: 15 тыс 300 – 21 тыс 420 грн.

В заповедниках

Граждане: 6 тыс 120 – 12 тыс 240 грн

Эти суммы свидетельствуют о существенном росте штрафов по сравнению с действующими нормами, которые часто ограничивались несколькими сотнями гривен.

Законопроект имеет целью повысить эффективность государственного контроля в сфере водопользования.

Дополнительно

Также предусматривается дополнение Кодекса новыми составляющими правонарушений, которые сейчас определены в статье 110 Водного кодекса Украины. В частности:

несоблюдение условий разрешений или нарушение правил специального водопользования;

разрушение природных русел рек, ручьев и водотоков, а также вмешательство в естественный поверхностный сток при сооружении автодорог, железных дорог и других инженерных объектов;

нарушение правил ведения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и на землях водного фонда;

искажение или внесение ложных данных в государственную статистическую отчетность в сфере учета водных ресурсов.

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