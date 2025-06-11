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Правительство предлагает увеличить штрафы за нарушения в сфере пользования водой

Киев • УНН

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Кабмин одобрил законопроект об увеличении штрафов за нарушения в сфере охраны водных ресурсов. Это касается самовольного водопользования и загрязнения вод.

Правительство предлагает увеличить штрафы за нарушения в сфере пользования водой

Кабинет Министров принял законопроект, предусматривающий повышение административной ответственности за нарушения в сфере охраны и использования водных ресурсов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Тараса Мельничука. 

Детали

Речь идет об одобрении проекта Закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов".

Законопроектом предлагается увеличение размера штрафов за правонарушения, предусмотренные статьями 48, 59, 59-1, 60, 61 и 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Это, в частности, нарушение требований законодательства об охране вод, их рациональном использовании и восстановлении ресурсов.

В настоящее время необлагаемый минимум доходов граждан (нмдг) для целей административной ответственности в Украине составляет 17 гривен (согласно Налоговому кодексу Украины и практике применения КУоАП).

Итак, перечислим предусмотренные в проекте Закона № 2476 штрафы в гривнах:

Статья 48 – Самовольное водопользование

  • граждане: от 1 700 грн до 3 тыс 400 грн;
    • должностные лица: от 3 400 грн до 5 тыс 100 грн.

      Статья 59 – Нарушение правил охраны вод

      • граждане: от 1 тыс 700 грн до 3 тыс 400 грн;
        • должностные лица: от 3 тыс 400 грн до 5 тыс 100 грн.

          Статья 59-1 – Загрязнение морских вод

          • граждане: от 3 тыс 400 грн до 5 тыс 100 грн;
            • должностные лица: от 1 тыс 700 грн до 3 тыс  400 грн.

              Повторные нарушения должностными лицами: до 5 тыс 100 грн.

              Статья 60 – Нарушение правил специального водопользования

              • граждане
                1. обычное нарушение: 1 тыс 700 – 3 тыс  400 грн;
                  1. ограничение доступа к водным объектам: 3 тыс 400 – 6 тыс  800 грн;
                    1. повторно в течение года: 6 тыс 800 – 11 тыс  900 грн;
                      • должностные лица
                        1. обычное нарушение: 3 тыс 400 – 5 тыс 100 грн;
                          1. ограничение доступа к водным объектам: 6 тыс  800 – 11 тыс  900 грн;
                            1. повторно в течение года: 11 тыс 900 – 17 тыс грн.

                              Статья 61 – Повреждение гидротехнических сооружений 

                              • граждане: 1 тыс 700 – 3 тыс 400 грн;
                                • должностные лица: 3 тыс 400 – 5 тыс 100 грн.

                                  Статья 77-1 – Сжигание растительности в водоохранных зонах

                                  • граждане: 3 тыс 60 – 6 тыс 120 грн;
                                    • должностные лица: 15 тыс 300 – 21 тыс  420 грн.

                                       В заповедниках

                                      Граждане: 6 тыс 120 – 12 тыс 240 грн

                                      Эти суммы свидетельствуют о существенном росте штрафов по сравнению с действующими нормами, которые часто ограничивались несколькими сотнями гривен.

                                      Законопроект имеет целью повысить эффективность государственного контроля в сфере водопользования. 

                                      Дополнительно

                                      Также предусматривается дополнение Кодекса новыми составляющими правонарушений, которые сейчас определены в статье 110 Водного кодекса Украины. В частности: 

                                      • несоблюдение условий разрешений или нарушение правил специального водопользования;
                                        • разрушение природных русел рек, ручьев и водотоков, а также вмешательство в естественный поверхностный сток при сооружении автодорог, железных дорог и других инженерных объектов;
                                          • нарушение правил ведения хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и на землях водного фонда;
                                            • искажение или внесение ложных данных в государственную статистическую отчетность в сфере учета водных ресурсов.

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                                              Андрей Кулик

                                              Андрей Кулик

                                              политикаПогода и окружающая среда
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                                              Gas TTF
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