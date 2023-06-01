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Уражена техніка та МВС в шебекіно: легіон "Свободи Росії" та РДК оновили дані про ситуацію

Київ • УНН

 • 178047 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. У "Російському добровольчому корпусі" (РДК) та легіоні "Свободи Росії" (ЛСР) оновили дані про ситуацію після неспокійного ранку у бєлгородській області рф, передає УНН.

Деталі

"У МВС шебекіно оголошено план «Фортеця». «Доблесні» захисники путінської зграї, слідуючи протоколу, зібралися в будівлі управління. Ми дали їм зібратися та «накрили» пакетами Градів. Результат вже відомий, навіть у Z-смі. Дякуємо місцевому населенню за важливу своєчасну інформацію!" - ідеться в заяві РДК.

російська влада саме цю інформацію поки що не коментувала.

"Оновлення по техніці супротивника: -1 камаз з БК і -1 самохідний міномет "Тюльпан", - вказали у ЛСР.

Нагадаємо

Сьогодні вранці російські Telegram-канали, повідомляли, що біля прикордонного пункту «шебекіно» була спроба «прориву», відбувся бій.

В оперативному штабі бєлгородської області заявили, що обстановка напружена, але спростували «прорив».

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