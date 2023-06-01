Пораженная техника и МВД в шебекино: легион "Свободы России" и РДК обновили данные о ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В "Русском добровольческом корпусе" (РДК) и легионе "Свободы России" (ЛСР) обновили данные о ситуации после неспокойного утра в белгородской области рф, передает УНН.
Детали
"В МВД шебекино объявлен план «Крепость». «Доблестные» защитники путинской стаи, следуя протоколу, собрались в здании управления. Мы дали им собраться и «накрыли» пакетами Градов. Результат уже известен, даже в Z-сми. Спасибо местному населению за важную своевременную информацию!" - говорится в заявлении РДК.
российские власти именно эту информацию пока не комментировали.
"Обновление по технике противника: -1 камаз с БК и -1 самоходный миномет "Тюльпан", - указали в ЛСР.
Напомним
Сегодня утром российские Telegram-каналы, сообщали, что возле пограничного пункта «шебекино» была попытка «прорыва», произошел бой.
В оперативном штабе белгородской области заявили, что обстановка напряженная, но опровергли «прорыв».