Пораженная техника и МВД в шебекино: легион "Свободы России" и РДК обновили данные о ситуации

ukru
19:26 • 41595 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102070 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 106085 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 106409 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 100985 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 92766 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 109780 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131217 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170370 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201555 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

В Украине более 3 тысяч официальных миллионеров: самому молодому всего 3 года

13 марта, 14:59 • 30854 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 61106 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 35770 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 30922 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 39826 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170369 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201554 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143504 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150060 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186557 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 61106 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103401 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120441 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156143 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163027 просмотра
Актуальное
Пораженная техника и МВД в шебекино: легион "Свободы России" и РДК обновили данные о ситуации

Пораженная техника и МВД в шебекино: легион "Свободы России" и РДК обновили данные о ситуации

Киев • УНН

 • 178046 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. В "Русском добровольческом корпусе" (РДК) и легионе "Свободы России" (ЛСР) обновили данные о ситуации после неспокойного утра в белгородской области рф, передает УНН.

Детали

"В МВД шебекино объявлен план «Крепость». «Доблестные» защитники путинской стаи, следуя протоколу, собрались в здании управления. Мы дали им собраться и «накрыли» пакетами Градов. Результат уже известен, даже в Z-сми. Спасибо местному населению за важную своевременную информацию!" - говорится в заявлении РДК.

российские власти именно эту информацию пока не комментировали.

"Обновление по технике противника: -1 камаз с БК и -1 самоходный миномет "Тюльпан", - указали в ЛСР.

Напомним

Сегодня утром российские Telegram-каналы, сообщали, что возле пограничного пункта «шебекино» была попытка «прорыва», произошел бой.

В оперативном штабе белгородской области заявили, что обстановка напряженная, но опровергли «прорыв».

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы