Пораженная техника и МВД в шебекино: легион "Свободы России" и РДК обновили данные о ситуации

Детали

"В МВД шебекино объявлен план «Крепость». «Доблестные» защитники путинской стаи, следуя протоколу, собрались в здании управления. Мы дали им собраться и «накрыли» пакетами Градов. Результат уже известен, даже в Z-сми. Спасибо местному населению за важную своевременную информацию!" - говорится в заявлении РДК.

российские власти именно эту информацию пока не комментировали.

"Обновление по технике противника: -1 камаз с БК и -1 самоходный миномет "Тюльпан", - указали в ЛСР.

Напомним

Сегодня утром российские Telegram-каналы, сообщали, что возле пограничного пункта «шебекино» была попытка «прорыва», произошел бой.

В оперативном штабе белгородской области заявили, что обстановка напряженная, но опровергли «прорыв».