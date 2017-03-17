"Урал" протаранив зоомагазин в Миколаєві
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 17 березня. УНН. У Миколаєві автомобіль “Урал” з’їхав з проїжджої частини та врізався у зоомагазин. Про це УНН повідомили в управлінні ДСНС України в Миколаївській області.
17 березня о 14:59 за екстреним номером “101” надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вул.Веселинівська в с.Варварівка Миколаївської обл. очевидці повідомили про те, що “Урал” утрапив в будівлю зоомагазину.
“На місце прибули чергові караули: 19 державної пожежно-рятувальної частини, аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Було встановлено, що пасажира транспортного засобу затиснуло конструктивними елементами кабіни автомобіля. Рятувальники за допомогою шансового інструменту деблокували тіло загиблого чоловіка, 1990 р.н.”, — повідомили у ДСНС.
Для запобігання загоряння 5т. дизельного палива, які знаходилась у цистерні транспортного засобу, вогнеборці створили ізолюючий шар із повітряно-механічної піни.
До ліквідації наслідків ДТП від Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучалось 3 одиниці техніки та 14 чоловік особового складу.
На місці додатково працювали: слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, екіпаж патрульної поліції та працівники швидкої медичної допомоги.
Нагадаємо, 16 березня троє людей загинули в ДТП на Черкащині.