"Урал" протаранил зоомагазин в Николаеве

17 марта в 14:59 по экстренному номеру "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Веселиновская в с. Варваровка Николаевской обл. очевидцы сообщили о том, что "Урал" врезался в здание зоомагазина.

"На место прибыли дежурные караулы: 19 государственной пожарно спасательной части, аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и дежурная смена оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области. Было установлено, что пассажира транспортного средства зажало конструктивными элементами кабины автомобиля. Спасатели с помощью инструмента деблокировали тело погибшего мужчины, 1990 г.р.", - сообщили в ГосЧС.

Для предотвращения возгорания 5 т. дизельного топлива, которые находилась в цистерне транспортного средства, пожарные создали изолирующий слой из воздушно-механической пены.

К ликвидации последствий ДТП от Главного управления ГосЧС Украины в Николаевской области привлекались 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

На месте дополнительно работали: следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, экипаж патрульной полиции и работники скорой медицинской помощи.

Напомним, 16 марта трое человек погибли в ДТП в Черкасской области.