УПЦ КП опублікувала лист Філарета до Патріарха Кирила
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Українська православна церква Київського патріархату опублікувала копію листа Патріарха Філарета до Патріарха Кирила, передає УНН з посиланням на сторінку речника Київської Патріархії архієпископа Євстратія Зорі в Facebook.
“Лист написаний з дипломатичним бажанням врахувати „лице“ адресата, щоби він міг зберегти його. На жаль адресат не побажав врахувати нічиї інтереси, крім власних”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що лист написаний на прохання з МП, щоби бути підставою на Соборі відновити можливість молитовного єднання, але, як повідомили у УПЦ КП, таку можливість Собор відкинув.
За словами Є.Зорі, йдеться про те, щоб РПЦ скасувала всі рішення, які їй перешкоджають спілкуватися з УПЦ КП.
“Патріарх Філарет анафеми і відлучення ніколи не визнавав і не визнає, тому його вони не хвилюють. Ті, кого це хвилює — нехай шукають спосіб, як їх скасувати”, — зазначив він.
Окрім того, він підкреслив, що Патріарх не має приводу “каятися перед РПЦ”, бо він не винний ні в чому з того, в чому його звинувачують.
Як повідомляв УНН, у УПЦ КП заявили, що про покаяння чи про повернення до складу РПЦ не може бути мови.