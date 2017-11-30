УПЦ КП опубликовала письмо Филарета к патриарху Кириллу

“Письмо написано с дипломатическим желанием учесть „лицо“ адресата, чтобы он мог сохранить его. К сожалению адресат не пожелавший учесть ничьи интересы, кроме собственных”, — говорится в сообщении.

Также указано, что письмо написано по просьбе с МП, чтобы быть основанием на Соборе восстановить возможность молитвенного единения, но, как сообщили в УПЦ КП, такую ​​возможность Собор отверг.

По словам Е.Зори, говорится о том, чтобы РПЦ отменила все решения, которые ей препятствуют общаться с УПЦ КП.

“Патриарх Филарет анафемы и отлучения никогда не признавал и не признает, поэтому его они не волнуют. Те, кого это волнует — пусть ищут способ, как их отменить”, — отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что Патриарх не имеет повода “каяться перед РПЦ”, потому что он не виноват ни в чем из того, в чем его обвиняют.

Как сообщал УНН, в УПЦ КП заявили, что о покаянии или о возвращении в состав РПЦ не может быть и речи .