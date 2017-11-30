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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 2944 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 10910 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 11904 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 87058 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78998 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 91330 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 121222 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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УПЦ КП опубликовала письмо Филарета к патриарху Кириллу

УПЦ КП опубликовала письмо Филарета к патриарху Кириллу

Киев  •  УНН

 • 19097 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украинская православная церковь Киевского патриархата опубликовала копию письма Патриарха Филарета к Патриарху Кириллу, передает УНН со ссылкой на страницу представителя Киевской Патриархии архиепископа Евстратия Зори в Facebook.

“Письмо написано с дипломатическим желанием учесть „лицо“ адресата, чтобы он мог сохранить его. К сожалению адресат не пожелавший учесть ничьи интересы, кроме собственных”, — говорится в сообщении.

Также указано, что письмо написано по просьбе с МП, чтобы быть основанием на Соборе восстановить возможность молитвенного единения, но, как сообщили в УПЦ КП, такую ​​возможность Собор отверг.

По словам Е.Зори, говорится о том, чтобы РПЦ отменила все решения, которые ей препятствуют общаться с УПЦ КП.

“Патриарх Филарет анафемы и отлучения никогда не признавал и не признает, поэтому его они не волнуют. Те, кого это волнует — пусть ищут способ, как их отменить”, — отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что Патриарх не имеет повода “каяться перед РПЦ”, потому что он не виноват ни в чем из того, в чем его обвиняют.

Как сообщал УНН, в УПЦ КП заявили, что о покаянии или о возвращении в состав РПЦ не может быть и речи .

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