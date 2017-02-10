Упродовж доби з Києва вивезли більше 4,7 тис. тонн снігу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Упродовж доби на майданчики для тимчасового накопичення снігу зі столиці було вивезено 4 774 тонни снігу. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
За інформацією прес-служби, станом на 10:00 10 лютого за минулу добу для прибирання вулично-дорожньої мережі Києва було задіяно 337 одиниць спецтехніки та 5 604 особи
Щоб забезпечити проїзний стан доріг у столиці та організувати безпечне пересування киян містом було використано 397,9 тонн піщано-соляної суміші.
Як повідомляв УНН, 10 лютого в Києві істотних опадів синоптики не прогнозуюють. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, помірний. Температура вдень 5-7° морозу.