За сутки из Киева вывезли более 4,7 тыс. тонн снега

По информации пресс-службы, по состоянию на 10:00 10 февраля по прошедшие сутки для уборки улично-дорожной сети Киева было задействовано 337 единиц спецтехники и 5 604 человека.

Чтобы обеспечить проездное состояние дорог в столице и организовать безопасное передвижение киевлян по городу было использовано 397,9 тонн песчано-соляной смеси.

Как сообщал УНН, 10 февраля в Киеве существенных осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура 5-7 ° мороза.