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За сутки из Киева вывезли более 4,7 тыс. тонн снега

Киев • УНН

 • 11902 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В течение суток на площадки для временного накопления снега из столицы было вывезено 4 774 тонны снега. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

За сутки из Киева вывезли более 4,7 тыс. тонн снега

По информации пресс-службы, по состоянию на 10:00 10 февраля по прошедшие сутки для уборки улично-дорожной сети Киева было задействовано 337 единиц спецтехники и 5 604 человека.

Чтобы обеспечить проездное состояние дорог в столице и организовать безопасное передвижение киевлян по городу было использовано 397,9 тонн песчано-соляной смеси.

Как сообщал УНН, 10 февраля в Киеве существенных осадков синоптики не прогнозируют. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура 5-7 ° мороза.

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