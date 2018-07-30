УПЛ затвердила та оголосила правила "Золотого матчу"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Українська Прем’єр-Ліга оприлюднила інформацію щодо статуту про проведення “Золотого матчу” в рамках чемпіонату сезону 2018/19 років, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УПЛ.
У разі рівності очок у двох та/або більше команд в кінці турніру, місця команд визначаються спочатку за більшою кількістю набраних очок в особистих зустрічах між цими командами. При рівності дивляться на кращу різницю забитих і пропущених м’ячів між цими командами. Далі приймається до уваги більша кількість забитих м’ячів між цими командами, краща різниця забитих і пропущених м’ячів в усіх матчах, та більша кількість забитих м’ячів в усіх матчах.
У випадку рівності усіх вищеперерахованих показників для визначення переможця чемпіонату проводиться “Золотий матч”, в інших випадках, місця команд визначаються жеребкуванням, що проводить Дирекція.
Зазначено, що у випадку нічиї в основний час “Золотого матчу” буде призначений додатковий час (2 тайми по 15 хвилин без перерви). Якщо і додатковий час закінчиться внічию, то призначається серія 11-метрових ударів.
Довідка УНН: “Золотий матч” УПЛ відбувався в сезоні 2005/06 років, коли “Шахтар” у додатковий час вирвав перемогу у “Динамо” 2:1.