УПЛ утвердила и объявила правила "Золотого матча"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Украинская Премьер-лига обнародовала информацию о устава о проведении “Золотого матча” в рамках чемпионата сезона 2018/19 годов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УПЛ.
В случае равенства очков у двух и/или более команд в конце турнира, места команд определяются сначала по большему количеству набранных очков в личных встречах между этими командами. При равенстве смотрят на лучшую разницу забитых и пропущенных мячей между этими командами. Далее принимается во внимание большее количество забитых мячей между этими командами, лучшая разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах, и большее количество забитых мячей во всех матчах.
В случае равенства всех вышеперечисленных показателей для определения победителя чемпионата проводится “Золотой матч”, в других случаях, места команд определяются жребием, который проводит Дирекция.
Отмечено, что в случае ничьи в основное время “Золотого матча” будет назначено дополнительное время (2 тайма по 15 минут без перерыва). Если и дополнительное время закончится вничью, то назначается серия 11-метровых ударов.
Справка: “Золотой матч” УПЛ происходил в сезоне 2005/06 годов, когда “Шахтер” в дополнительное время вырвал победу у “Динамо” 2: 1.