УПЛ заборонила ФК "Полтава" провести домашній матч Кубку України з "Шахтарем"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Дирекція УПЛ за підсумками інспекцій заборонила проведення матчу 1/4 фіналу Кубку України “Полтава” — “Шахтар” на стадіоні “Локомотив” у Полтаві, повідомляє УНН з посиланням на ФФУ.
Враховуючи стан інфраструктури стадіону “Локомотив” та його невідповідність вимогам Регламентів ФФУ, УПЛ та ПФЛ напередодні проведення матчу розіграшу 1/4 фіналу Кубку України, за підсумками спільного засідання Комітету ФФУ з питань стадіонів та безпеки проведення змагань та Дирекції УПЛ було вирішено:
— заборонити проведення матчу розіграшу 1/4 фіналу Кубку України “Полтава” — “Шахтар” на стадіоні “Локомотив”
— зобов’язати ФК “Полтава” провести матч 1/4 фіналу Кубку України на стадіоні “Ворскла” ім. О.Бутовського або на іншому стадіоні, який відповідає вимогам Регламенту змагань УПЛ та Положенню про Кубок України на сезон 2016/2017.
Додамо, що першими півфіналістами Кубка країни стали “Дніпро” та “Миколаїв”.