УПЛ запретила ФК "Полтава" провести домашний матч Кубка Украины с "Шахтером"

Учитывая состояние инфраструктуры стадиона “Локомотив” и его несоответствие требованиям регламентов ФФУ, УПЛ и ПФЛ накануне проведения матча розыгрыша 1/4 финала Кубка Украины, по итогам совместного заседания Комитета ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований и Дирекции УПЛ было решено:

— запретить проведение матча розыгрыша 1/4 финала Кубка Украины “Полтава” — “Шахтер” на стадионе “Локомотив”

— обязать ФК “Полтава” провести матч 1/4 финала Кубка Украины на стадионе “Ворскла” им. О.Бутовського или на другом стадионе, который отвечает требованиям Регламента соревнований УПЛ и Положению о Кубке Украины на сезон 2016/2017.

Добавим, что первыми полуфиналистами Кубка страны стали “Днепр” и “Николаев”.