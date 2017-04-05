УПЛ запретила ФК "Полтава" провести домашний матч Кубка Украины с "Шахтером"

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 91787 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113998 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 172536 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 126730 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123029 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115968 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106373 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107428 просмотра

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УПЛ запретила ФК "Полтава" провести домашний матч Кубка Украины с "Шахтером"

УПЛ запретила ФК "Полтава" провести домашний матч Кубка Украины с "Шахтером"

Киев  •  УНН

 • 10021 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Дирекция УПЛ по итогам инспекций запретила проведение матча 1/4 финала Кубка Украины “Полтава” — “Шахтер” на стадионе “Локомотив” в Полтаве, сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

Учитывая состояние инфраструктуры стадиона “Локомотив” и его несоответствие требованиям регламентов ФФУ, УПЛ и ПФЛ накануне проведения матча розыгрыша 1/4 финала Кубка Украины, по итогам совместного заседания Комитета ФФУ по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований и Дирекции УПЛ было решено:

— запретить проведение матча розыгрыша 1/4 финала Кубка Украины “Полтава” — “Шахтер” на стадионе “Локомотив”

— обязать ФК “Полтава” провести матч 1/4 финала Кубка Украины на стадионе “Ворскла” им. О.Бутовського или на другом стадионе, который отвечает требованиям Регламента соревнований УПЛ и Положению о Кубке Украины на сезон 2016/2017.

Добавим, что первыми полуфиналистами Кубка страны стали “Днепр” и “Николаев”.

Украинские Национальные Новости

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