УПЛ оголосила календар нового чемпіонату України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українська Прем’єр-ліга оприлюднила попередній календар першого кола чемпіонату України сезону 2020-21 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
У наступному сезоні візьмуть участь 14 команд. Остаточний календар чемпіонату буде опубліковано після матчів 30-го туру Першої ліги.
У першому турі в гості до чинного чемпіона “Шахтаря” завітає “Колос”, а віце-чемпіон “Динамо” гостюватиме у “Олімпіка”.
Інші зустрічі першого туру:
“Десна” — “Зоря”
“Олександрія” — “Маріуполь”
Команда ПФЛ (новачок УПЛ) — “Дніпро-1”
“Ворскла” — Команда ПФЛ
“Львів” — Команда ПФЛ.
Примітно, що українське “ель-класико” відбудеться в рамках дев’ятого туру: “Динамо” прийматиме “Шахтар”.