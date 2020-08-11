УПЛ оголосила календар нового чемпіонату України з футболу

У наступному сезоні візьмуть участь 14 команд. Остаточний календар чемпіонату буде опубліковано після матчів 30-го туру Першої ліги.

У першому турі в гості до чинного чемпіона “Шахтаря” завітає “Колос”, а віце-чемпіон “Динамо” гостюватиме у “Олімпіка”.

Інші зустрічі першого туру:

“Десна” — “Зоря”

“Олександрія” — “Маріуполь”

Команда ПФЛ (новачок УПЛ) — “Дніпро-1”

“Ворскла” — Команда ПФЛ

“Львів” — Команда ПФЛ.

Примітно, що українське “ель-класико” відбудеться в рамках дев’ятого туру: “Динамо” прийматиме “Шахтар”.