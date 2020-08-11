УПЛ объявила календарь нового чемпионата Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Украинская Премьер-лига обнародовала предварительный календарь первого круга чемпионата Украины сезона 2020-21 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В следующем сезоне примут роль 14 команд. Окончательный календарь чемпионата будет опубликован после матчей 30-го тура Первой лиги.
В первом туре в гости к действующему чемпиону “Шахтера” посетит “Колос”, а вице-чемпион “Динамо” будет гостить у “Олимпика”.
Другие встречи первого тура:
“Десна” — “Заря”
“Александрия” — “Мариуполь”
Команда ПФЛ (новичок УПЛ) — “Днепр-+1”
“Ворскла” — Команда ПФЛ
“Львов” — Команда ПФЛ.
Примечательно, что украинское “Эль-классико” состоится в рамках девятого тура: “Динамо” примет “Шахтер”.