УПЛ оголосила дати перенесених чвертьфінальних матчів Кубка України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 1/4 фіналу розіграшу Кубка України сезону 2016/17, інформує УНН з посиланням на сайт Прем'єр-ліги.
Обидва перенесені поєдинки пройдуть 5-го квітня (середа). Зустріч "Полтава" – "Шахтар" розпочнеться о 14:00, а "Нафтовик-Укрнафта" – "Динамо" стартуватиме починаючи з 17:00.
Зауважимо, що двоє з чотирьох півфіналістів вже відомі. "Дніпро" продовжить боротьбу за трофей завдяки перемозі 1:0 над "Ворсклою", а "Миколаїв" завоював путівку до наступного кола, обігравши у серії пенальті "Іллічівець".