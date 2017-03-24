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09:26 • 52192 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

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07:20 • 136802 перегляди

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27 березня, 18:53 • 196904 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 176839 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 179127 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 174968 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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27 березня, 12:45 • 245765 перегляди

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Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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27 березня, 11:15 • 119090 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 138035 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

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УПЛ оголосила дати перенесених чвертьфінальних матчів Кубка України

УПЛ оголосила дати перенесених чвертьфінальних матчів Кубка України

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 1/4 фіналу розіграшу Кубка України сезону 2016/17, інформує УНН з посиланням на сайт Прем'єр-ліги.

Обидва перенесені поєдинки пройдуть 5-го квітня (середа). Зустріч "Полтава" – "Шахтар" розпочнеться о 14:00, а "Нафтовик-Укрнафта" – "Динамо" стартуватиме починаючи з 17:00.

Зауважимо, що двоє з чотирьох півфіналістів вже відомі. "Дніпро" продовжить боротьбу за трофей завдяки перемозі 1:0 над "Ворсклою", а "Миколаїв" завоював путівку до наступного кола, обігравши у серії пенальті "Іллічівець".

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